Verlangen parfumdief is groot, de portemonnee is klein: ‘Ik schaam mij’

Het was niet bijzonder slim. Of gewiekst. Van een uitgewerkt plan was duidelijk geen sprake. Vier keer was ze bij dezelfde Albert Heijn in Warnsveld naar binnen gestapt en vier keer had de van oorsprong Iraanse vrouw zich aan voeding en verzorgingsproducten vergrepen. Had ze van die lekkere geurtjes voor huid en haar. ’n Mooi cadeau voor zichzelf.