Vermeende dealer in Lochem en Zutphen niet terug naar Spanje

Een verdachte drugsdealer mag zijn strafzaak niet afwachten in Spanje. De rechtbank in Zutphen wees maandag een verzoek hiertoe van de advocaat van de man af.

De 42-jarige El Mostafa M. zou vele maanden in heroïne en coke gedeald hebben in Zutphen en Lochem. Hij en zijn broer Bouazza (46) zitten sinds april dit jaar vast. Maandag werd tijdens een pro formazitting duidelijk dat de strafzaak pas in december wordt afgedaan. ,,Dan zit mijn cliënt vermoedelijk langer vast dan de straf die hij kan krijgen'', zei advocaat Anis Boumanjal.

Verblijfsvergunning

Hij baseerde zich daarbij op de gedachte dat M. hooguit een halfjaar gedeald heeft. Hij vergeleek de zaak met een dealer die in Arnhem 8 maanden cel kreeg voor 9 maanden dealen. Zijn cliënt zit vast in Ter Apel omdat hij illegaal in Nederland verblijft. Wel heeft M. in Spanje een verblijfsvergunning. Als hij naar Spanje gaat, is daarmee ook de kans dat hij opnieuw gaat dealen in Zutphen van de baan, zei hij.

De officier van justitie kwam echter met nieuws voor de advocaat. M. wordt nu verweten van augustus 2016 tot april dit jaar gedeald te hebben, maar het Openbaar Ministerie denkt dat dit veel langer is geweest. Dus de kans dat El Mostafa eind dit jaar langer vast zit dan de straf die de officier gaat eisen, is afwezig. Ook de advocaat van Bouazza had de nodige vragen.

November