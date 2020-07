Verpauperde toegangen tot de binnenstad van Zutphen krijgen nu ook de aandacht

Bestrijden van droogte in het oosten: zo pakt Brummen het aan

10:36 Droogte in het oosten van Nederland is een serieus probleem. Dat benadrukte Dirk-Siert Schoonman, bestuurder bij de Unie van Waterschappen, afgelopen weekend. In Brummen wordt er naar oplossingen gezocht om water langer in het gebied te houden en zo de droogte te bestrijden.