Verplaatsing van kermis Zutphen alsnog van de baan

De kermis in Zutphen blijft op de Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt. Het college in Zutphen kreeg maandagavond geen enkele steun in de gemeenteraad voor verplaatsing van de kermis van naar de IJsselkade.

Een pijnlijke situatie, want het gemeentebestuur sprak onlangs juist een voorkeur uit voor verhuizing. Daar blijkt nu, na felle protesten van exploitanten en omwonenden van de IJsselkade, niemand meer voor te zijn. ,,We zijn niet helemaal gek, het debat is gelopen”, constateerde wethouder Annelies de Jonge aan het eind van de avond. ,,Ik zal dan ook in het college bespreken dat we uw heldere signaal volgen.”

Cynisme

Zowel oppositie- als coalitiepartijen waren maandagavond bijzonder fel over de manier waarop het college met de kwestie om is gegaan. ,,Met enig cynisme zou je kunnen zeggen dat het het college is gelukt om burgers bij de politiek te betrekken”, constateerde GroenLinker Dolf Logemann. ,,Maar een echt gesprek met alle partijen is de afgelopen tijd niet gevoerd. Het is knap werk van het college: ze hebben iedereen tegen zich gekregen.”

Ook coalitiegenoten PvdA en SP zien niets in het voornemen van hun eigen bestuurders. ,,Ik begrijp best dat niet iedereen van de kermis houdt, dat hoeft ook niet. Maar het is wel probleem als we voor anderen gaan bepalen wat waardevol is en wat niet”, vond SP’er Ellis Müller.

Amendement

Een ruime meerderheid van D66, SP, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij, CDA, GroenLinks diende maandag een amendement in met als doel de kermis op Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt te houden. Daarmee weken de coalitie- en oppositiepartijen af van de voorkeur van het college om de kermis vanaf volgend jaar naar de IJsselkade te verplaatsen. De raad stemde unaniem met het amendement in.

Burgemeester en wethouders dachten sinds vorig jaar na over verplaatsing van de kermis. Omwonenden en horecaondernemers bij de markten klagen namelijk al jaren over overlast. Bovendien wilde het gemeentebestuur meer spreiding van evenementen in de binnenstad en vernieuwing van de evenementenkalender.

Alternatief

De geschiktheid van verschillende locaties werd vervolgens onderzocht, waarbij alleen de IJsselkade als reëel alternatief voor de markten is benoemd. Verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade stuit echter op veel verzet van de kermisexploitanten zelf en van omwonenden, bleek de afgelopen tijd.