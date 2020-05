Vertrek van ‘zoveelste’ wethouder Brummen komt voor velen als een verrassing

video Eenzame moeders in Lochem opgefleurd met bloemen en muziek

10 mei Waar anders kinderen in het zonnetje op het terras aan de koffie zitten met hun ouders en de kleinkinderen voor nog meer leven in de brouwerij zorgen, is het op deze moederdag stil bij de verzorgingstehuizen in de regio. Totdat de orgelman langskomt.