Vervuilde grond onder speeltuinen in Zutphen: ‘Ik laat de kinderen hier niet meer spelen hoor’

Zelfs verkeers­les ouderen gaat in Zutphen, Lochem en Voorst nu online: ‘Animo hier groter dan in het westen’

22 maart Een online opfriscursus over de verkeersregels voor ouderen. Is dat wel de juiste doelgroep om via de computer te benaderen? ,,Het is even niet anders”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. ,,Corona dwingt ons om deze groep op een andere manier te benaderen.” Lochem, Voorst en Zutphen krijgen samen de primeur in deze regio op 15 april.