Vervuilde grond onder speeltuinen in Zutphen, jonge kinderen hebben kleine kans op verminderde hersengroei

Handen wassen na het buitenspelen, schoenen uitdoen voordat je naar binnenloopt, groenten uit de moestuin extra goed wassen en regelmatig stofzuigen. Ouders in de omgeving van drie speeltuinen in Zutphen krijgen adviezen thuisgestuurd om te voorkomen dat hun jonge zonen of dochters teveel lood binnenkrijgen. Dat risico in Zutphen is aanwezig, maar klein, stelt de GGD. Er kan daarom nog wel veilig gespeeld worden in de speeltuinen.