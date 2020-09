Verwarde man die meisjes lastigviel in Zutphen overgeplaatst naar andere zorginstelling

Hennie Beelen (71) stopt als fractie­voor­zit­ter GroenLinks Brummen: ‘We gaan met de camper weg’

20 september Fractievoorzitter van GroenLinks in de Brummense gemeenteraad, Hennie Beelen, heeft per direct haar functie overgedragen aan collega-raadslid Gertie Sloetjes. Beelen blijft nog wel raadslid tot aan de verkiezingen in 2022. ,,Je bent als fractievoorzitter het gezicht van de partij. Ik vind dat de ploeg die doorgaat op de voorgrond moet staan”, aldus Beelen.