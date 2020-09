Verwarde man uit instelling valt jonge meiden lastig in omgeving Zutphen

Na weken weer coronapa­tiën­ten op regionale IC-bed­den, verzoek om hulp uit Randstad

8:39 Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in de regio loopt geleidelijk op. De cijfers zijn niet zo zorgwekkend als in de Randstad, waar alle alarmbellen afgaan. Momenteel zijn drie IC-bedden gevuld met coronapatiënten en zijn zeventien inwoners van de regio in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten.