Verwarde vrouw in Zutphen gooit huisraad uit raam en houdt buurt hele nacht wakker

Jouw regionieuws Gemist? Jaloersma­ken­de opraapwa­gen in Lelystad en laatste telefoon­cel­len verdwijnen in Apeldoorn

10:00 Het is de natte droom van iedere boer of loonwerker: de Schuitemaker Rapide 7800 tridem. De opraapwagen is sinds kort op de markt en de 26-jarige Jeroen uit Lelystad heeft de wagen al achter de trekker gehad, tot jaloezie van menig agrariër. Dit verhaal was één van de meest opmerkelijk verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer verhalen die het teruglezen waard zijn: