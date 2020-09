Verwarde vrouw uit Warnsveld wilde aandacht en stak daarom de douchegordijn in brand

Bijna 200 gezinnen in Brummen krijgen cheque voor kinderkle­ren

10 september Als je als gezin moet rondkomen van zeventig of honderd euro in de week, schieten kleren en schoenen voor de kinderen er vaak bij in. De gemeente Brummen speelt daar op in: alle kinderen van 172 arme gezinnen krijgen een kledingcheque.