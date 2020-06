Verzet tegen fietssnelweg van Deventer naar Zutphen door het buitengebied: ‘Veel te gevaarlijk’

Verdachten drugszaak Zutphen blijven vastzitten: ‘Kans op herhaling groot’

22 juni Twee verdachten in een grote drugszaak in Zutphen blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank in Zutphen besloot dat nadat de advocaten van de twee vandaag vroegen om hen vrij te laten tot in ieder geval de volgende rechtszitting in september.