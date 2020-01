Via Utrechtse stationstrap naar het nieuwe dakpaviljoen van Het Koelhuis in Zutphen

Update Gelderland weet amper hoeveel invloed crimineel heeft op normale wereld

14 januari Gelderland heeft nauwelijks zicht op de infiltratie van criminelen in de normale wereld en hoe zij aan invloed en macht winnen, via drugs, fraude en witwassen met illegaal geld. Dat blijkt uit dinsdagmiddag gepresenteerde rapporten door de provincie en de ondermijningsexperts van RIEC. Gelderland trekt 1 miljoen euro per jaar uit om de situatie te verbeteren.