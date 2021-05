Vier burgemeesters met petitie bij Gelre Zutphen op de stoep: ‘Behoud volwaardig ziekenhuis’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronacij­fers Putten schieten omhoog, opsteker voor Zwartewa­ter­land

13 mei Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag praktisch gelijk aan dat van gisteren. In totaal werden 557 nieuwe coronagevallen gemeld, tegen 551 gisteren. Putten valt vandaag op in ongunstige zin, het aantal besmettingen schoot in de Veluwse gemeente omhoog van 16,6 naar 103,7 gevallen per 100.000 inwoners.