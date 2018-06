Vier jaar cel geëist voor gewapende overval in Nijverdal

De officier van justitie heeft vrijdagmiddag voor de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen Farley A. uit Zutphen voor de gewapende overval op juwelierszaak Saffier aan de Grotestraat in Nijverdal op 15 december 2017.

De op Curaçao geboren overvaller werd binnen acht minuten aangehouden in het Doktersbos, waar hij zich achter een boom voor de politie had verscholen. Even later werd in Ommen een auto met drie mogelijke trawanten klemgereden. De bijna op heterdaad betrapte A. heeft de overval bekend, maar wil niets zeggen over mogelijke mededaders.

Tijdens de zitting beriep de 33-jarige zich opnieuw op zijn zwijgrecht, maar het is de vraag of de drie andere aangehouden verdachten daardoor met deze overval wegkomen. Volgens de officier van justitie zijn vorige week hun telefoons gekraakt door het NFI en kunnen die belastende informatie bevatten. Bovendien bleek de scooter die A. bij de overval gebruikte op naam te staan van één van de mannen, die op het parkeerterrein aan de Koersendijk op de overvaller leken te wachten.

‘Knullig’

De overval werd op klaarlichte dag uiterst knullig uitgevoerd. Al voor de overval was de op een oude scooter rijdende A. mensen in de Grotestraat opgevallen. Hij reed zonder kenteken met een sjaal voor zijn gezicht en zwarte integraalhelm op. Hij zette de scooter met draaiende motor neer voor de juwelierszaak, waar twee stratenmakers aan het werk waren. A. stormde daarna de zaak binnen en botste tegen een klant op, die net naar buiten ging.

Pistool

Hij plaatste binnen een houtblok tegen de toegangsdeur, bedreigde daarna twee medewerkers met een pistool, dwong hen enkele vitrines te openen en sieraden en horloges in een zwarte sporttas te doen. Toen A. met de buit naar buiten rende was de politie al gewaarschuwd. De straatwerkers probeerden de overvaller nog tegen te houden en gooiden met een bijl naar de scooter. A. vluchtte weg via de Meijboomstraat richting de Koersendijk. Onderweg gooide hij de sporttas weg, omdat hij wel door had dat zijn vlucht niet onopgemerkt was gebleven. De tas met inhoud is later door een getuige aan de politie overhandigd.

Scooter

Op het parkeerterrein gaf één van de vermoedelijke mede-daders met een kort handgebaar aan dat hij moest doorrijden. A. reed de Duivecatelaan op, terwijl de andere drie er in een Volkswagen vandoor gingen. De overvaller zette de scooter in het bos neer en verschool zich achter een boom. Dat mocht niet baten, want hij werd even later aangehouden. In het bos werd ook het wapen teruggevonden.

Niet verlinken

De rechters probeerden te achterhalen of A. op eigen houtje had gehandeld of dat hij wellicht door anderen onder druk was gezet om de overval te plegen. A. bleef echter zwijgen, ook nadat hem was voorgehouden dat hem nu een zware straf te wachten staat en dat anderen in vrijheid hun mogelijke proces kunnen afwachten. Hij zei de andere mannen niet te kennen en niet door hen te worden bedreigd.

Hoogzwanger

A. gaf aan dat hij de overval had gepleegd, omdat zijn vriendin hoogzwanger was van zijn vierde kind en hij geld nodig had. Bij herhaling legde hij de schuld van zijn handelen bij instanties, die zijn problemen niet snappen, hem niet serieus nemen en geen kans bieden op fatsoenlijk werk. A. blijkt verslaafd te zijn aan cannabis en af en toe ook cocaïne te gebruiken. Hij heeft een lang strafblad en is reeds eerder veroordeeld voor drugsdelicten en in 2010 nog tot twee jaar gevangenisstraf voor diefstal met geweld.

Coke snuiven

Experts achten de kans dat A. opnieuw in de fout gaat groot, temeer daar hij niet wilde meewerken aan het onderzoek van een psycholoog om inzicht te krijgen in zijn eigen gedrag. De officier van justitie was niet onder de indruk van het ‘zielige verhaal’ van A. „U zei geld nodig te hebben voor een extraatje voor uw kind, maar wie zegt ons dat u niet gewoon een lijntje coke wilde snuiven?” Ze eiste voor deze ‘hondsbrutale overval met grote impact voor de betrokkenen’ vier jaar cel met aftrek van voorarrest.