Vier varianten voor fietssnelweg tussen Zutphen en Deventer

Inwoners van Zutphen en Deventer die auto laten staan en de fiets of e-bike pakken voor de drukbereden route tussen beide Hanzesteden. Het is het droombeeld van gemeenten in de stedendriehoek en de provincies Gelderland en Overijssel. Gezamenlijk zijn er miljoenen voor begroot, maar een definitief plan is er nog steeds niet voor een snelfietsroute tussen Zutphen en Deventer. De komst van de fietssnelweg is wel een grote stap dichterbij nu de laatste hand wordt gelegd aan vier mogelijke routes.

Landelijke route

,,We werken aan vier varianten. Als die duidelijk zijn willen we zo snel mogelijk over in overleg met onder meer omwonenden’’, laat Roland Hendriksen namens het regionale samenwerkingsverband Stedendriehoek weten. Exacte routes kan Hendriksen nog niets geven over de snelfietsroute die uiteindelijk van Zutphen naar Deventer moet lopen, via Gorssel en Epse. Wel laat hij weten dat het geen uitgemaakte zaak is dat de fietsroute letterlijk langs de provinciale weg N348 loopt. ,,We hebben de snelfietsroute opgedeeld in een noord- en een zuidkant. Voor beide kanten werken we aan een landelijke route en een route langs de N348. In totaal ontstaan er daardoor vier varianten. Hoe die routes exact moeten lopen onderzoeken we nog. Zorgvuldigheid is daarbij het credo.’’