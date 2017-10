Vijf Zutphense sportscholen bundelen krachten voor Kika

Zutphenaar Bert Ronk zette vorig jaar spontaan een spinningspektakel op poten waarvan de opbrengst terecht kwam bij Alpe d'Huzes. De deelnemers fietsten zich massaal in het zweet en trapten 2500 euro bij elkaar. Editie twee staat voor medio februari op de rol: in elk geval zaterdag de 17e en mogelijk ook de vrijdag ervoor. Uniek: alle - vijf - grote Zutphense sportscholen doen mee aan Zutphen fietst voor Kika , met als slogan 'Kanker helpen genezen'.

Iedereen heeft op de een of andere manier wel te maken (gehad) met kanker. Zo ook Bert Ronk. Toen hij veertien jaar was, stierf zijn vader aan de ziekte. ,,Ik kom uit een horecagezin. Groeide bijna op in het café. Aan de toog ging het ook vaak over die rotziekte.'' Janneke te Kamp knikt. Ook de instructrice van sportschool Aerofitt is in haar omgeving wel eens geconfronteerd met kanker. ,,Maar wie eigenlijk niet?'', vraagt ze zich af.

Aerofitt, Fitland, Sportspalace, Optisport en Perfect Body hebben de handen ineengeslagen voor de Kika-happening. Die vindt plaats in de Velpa-hal aan de Pollaan, waarin voorheen papiergroothandel Bührmann Ubbens was gevestigd. Ronk: ,,Vorig jaar hadden we zes fietsblokken van een uur, met telkens 60 fietsers. Voor de komende editie mikken we op 75 fietsers per blok. We vragen vijf euro en daarmee 'huren' de deelnemers voor een uur een spinningfiets. De totale opbrengst gaat naar Kika.''

De ambitie is stevig. Te Kamp: ,,We streven naar een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, dus een opbrengst van rond de 5.000 euro. We houden naast het fietsen ook allerlei extra acties, zoals een loterij.''

ZutphenActief