Villa Berkeloord in Warnsveld gaat gedwongen in verkoop

De veiling volgt op een uitspraak in juli in een door curator Henk-Jan ter Waarbeek aangespannen rechtszaak. Daaruit blijkt dat pandeigenaar Nelleke V. vanwege ernstige tekortkomingen als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is gesteld voor het financiële tekort in het faillissement eind 2016 van Red Dragon BV. Met dat bedrijf startte Verbruggen in mei 2015 met enkele anderen megarestaurant @Eat in Duiven, dat in december 2016 failliet ging. Als gevolg van de uitspraak moet de Rotterdamse accountant V. ongeveer 2 miljoen euro terugbetalen aan de curator, die net als het Openbaar Ministerie stelt dat Verbruggen en haar ex-partner (zowel in de liefde als in zaken) fraude hebben gepleegd.

Flinke extra kosten

De nieuwe eigenaar van Berkeloord moet rekening houden met flinke extra kosten. V. kocht het gemeentelijk monument in 2017 voor ruim een half miljoen euro, na het faillissement van het megarestaurant. Daarop volgde een verbouwing, maar de gemeente Zutphen legde in juni 2017 alle werk stil. Er was zonder toestemming van alles gesloopt. De gemeente Zutphen weigerde een nieuwe vergunning en staat er nu op dat de nieuwe eigenaar eerst in overleg gaat met de gemeente en met een deugdelijk plan komt voor herstel van het pand.

Executieveiling

Notariskantoor Posthuma Schutte, verantwoordelijk voor de executieveiling, meldt vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht niet te kunnen aangeven wie opdracht heeft gegeven voor de verkoop van Berkeloord. Dat de executieveiling een opdracht van curator ter Waarbeek is, lijkt echter aannemelijk. Die liet namelijk in juli 2017 conservatoir beslag leggen op het pand in Warnsveld en een pand in Rotterdam, blijkt uit gegevens van het Kadaster. Ter Waarbeek wil dat niet bevestigen. ,,Ik heb in de wandelgangen inderdaad vernomen dat deze executieveiling er aan zat te komen, maar ik heb afgesproken over deze bijzondere zaak geen nadere mededelingen te doen.’’