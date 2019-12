Villa Nuova in Vorden opnieuw verkocht: zorgbelegger wil pand voor 4,5 miljoen euro verbouwen

Villa Nuova is voor 2,5 miljoen euro aangekocht door Aedifica, een van oorsprong Belgisch vastgoedbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in zorgvastgoed. Het zorgcomplex was ruim een jaar geleden nog aangekocht door een Lochems bedrijf, Common Realty. Aedifica heeft zelf bekendgemaakt 4,5 miljoen euro te steken in de nieuwbouw. Begin 2021 zou die verbouwing afgerond moeten zijn.

Villa Nuova in Vorden staat al jaren leeg. Het gebouw werd voor het laatst bewoond door oudere cliënten van zorgaanbieder GGNet. Zij zijn in september 2012 verhuisd naar een destijds nieuw opgetrokken zorgcomplex aan de Enkweg. Het gebouw en de bijhorende huizen waren sinds de jaren 60 in handen van de familie Ottens. Zij kochten het in 1863 opgetrokken gebouw om er een dependance van verpleeghuis Het Enzerinck in te vestigen. Onder meer de grote serre voor en naast het gebouw werden aangebouwd om het pand te vergroten. Het aanvankelijk particuliere verzorgingstehuis werd in 1983 overgenomen door psychiatrisch ziekenhuis Het Groot Graffel, nu GGNet. De panden bleven wel in het bezit van de familie Ottens.