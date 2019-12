Vitens moet compensatie betalen voor ‘wanprestatie’ in Zutphen

Dat heeft het gerechtshof in Arnhem dinsdag besloten in een al jaren slepend conflict tussen de wijkbewoners en het waterbedrijf. De rechtbank wees de eis tot schadevergoeding eerder af, maar het hof vindt wel dat Vitens in gebreke is gebleven.

De Teuge is in 2004 gebouwd als een van de eerste duurzame wijken van Nederland. De WKO zou op een energiezuinige manier zorgen voor verwarming, warm water en verkoeling van de koopwoningen. Maar vanaf het begin waren er grote problemen. Uiteindelijk besloot Vitens te stoppen met de WKO. Bewoners kregen een bijdrage om over te stappen op andere verwarming. Maar Vitens zag daarbij over het hoofd, aldus het hof, dat het bedrijf ook verplicht was te zorgen voor koelte op warme dagen.