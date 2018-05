Vloggers uit Laren en Gorssel finalist MojoFest Awards

Oudenampsen en Alma hebben beiden gewerkt voor het NOS Journaal als journalist. Tegenwoordig is Oudenampsen specialist filmen met een smartphone en werkt Alma als presentatie- en media-expert. Samen hebben ze gewerkt aan een vlog - dat is een videoverslag - waarin ze tips geven over hoe je kan starten met vloggen en vertellen ze daarbij over hun eigen ervaringen. Volgens Alma is het makkelijker dan sommigen denken: „Het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Houd het simpel en je leert vanzelf. Dat leggen we ook uit in de vlog."