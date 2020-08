Vluchtelingen demonstreren bij azc Zutphen tegen trage behandeling IND: ‘we zijn hier niet op vakantie’

Zeker, ze zijn hier veilig voor vervolging of erger in hun thuisland. Dat beseffen de met name Iraanse vluchtelingen zich terdege. Maar in Nederland zijn ze ook vergeten. Sommige van de vluchtelingen zitten hier al langer dan twee jaar. Een gesprek met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) over hun situatie hebben ze nog nooit gehad.