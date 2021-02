Vluchtpoging internationaal gezochte Zutphenaar (31) mislukt: nu heeft hij heel wat uit te leggen

Gladheid in Oost-Nederland heeft pijnlijke gevolgen: tientallen patiënten naar ziekenhuis

1 februari De gladheid zorgde maandagochtend voor flinke problemen op de Nederlandse wegen. Ook in de ziekenhuizen is het druk. ,,Om half één ’s middag hadden we twintig patiënten die bij ons terecht zijn gekomen door de gladheid”, aldus een woordvoerder van Isala Zwolle. ,,Veelal met een botbreuk in de pols, enkel, onderbeen of elleboog.”