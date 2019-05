VNG verbaast zich over ‘uitzonderlijke’ open brief waarin oud-wethouders Zutphen collega's aanvallen

Rene Sueters en Coby Pennings halen in een open brief uit naar hun collega-wethouders uit het vorige college, Patricia Witgraven en huidig wethouder Annelies de Jonge. Het duo legt de verantwoordelijkheid voor de miljoentekorten neer bij hun collega-wethouders en stapt daarmee af van het basisbeginsel collegiaal bestuur.

,,Wij hadden vertrouwen in onze medebestuurders en de ambtelijke inbreng. Hier zijn we de fout ingegaan.’’ Oud-wethouders Rene Sueters en Coby Pennings slaan in een open brief van zich af naar hun collega-wethouders in de vorige collegeperiode. Patricia Witgraven en huidig wethouder Annelies de Jonge, in die periode verantwoordelijk voor het sociaal domein, moeten het ontgelden.

Sueters en Pennings reageren met hun open brief op het rekenkameronderzoek over de snel verslechterde financiële situatie van Zutphen tussen het najaar van 2017 en voorjaar 2018. Afgelopen najaar bleek dat de gemeente een begrotingstekort had van bijna 13 miljoen euro. Een bedrag dat structureel bezuinigd moet worden binnen het sociaal domein, de hulp en ondersteuning van inwoners. ,,Wij hadden dit vertrouwen niet mogen hebben en hadden meer moeten vragen naar en aandringen op duidelijkheid. Omdat onze portefeuilles binnen het college sluitend waren gingen wij uit van een positieve ontwikkeling voor Zutphen. Helaas bleek dit een foute inschatting te zijn.’’

Basisbeginsel

Harde uitspraken, waarmee het duo het basisbeginsel collegiaal bestuur aan hun laars lapt. Hoewel elke wethouder een eigen taakgebied of portefeuille heeft, bijvoorbeeld onderwijs, financiën of cultuur, is gemeentebeleid een zaak van het college als geheel. Dat wordt collegiaal bestuur genoemd. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen en spreken met één mond. ,,Deze open brief is dan ook uitzonderlijk te noemen’’, verbaast Elly Klut zich namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de open brief. ,,Als wethouder weet je welke verantwoordelijkheid je draagt. Deze brief is opmerkelijk.’’

Verbazing

Witgraven en De Jonge hebben geen goed woord over voor de brief van hun voormalig collegabestuurders. ,,Collegiaal bestuur heb ik heel hoog zitten. Evenals vertrouwen in je collega-bestuurders. Meer woorden wil er niet aan vuilmaken’’, reageert voormalig wethouder Witgraven.

,,Als college van burgemeester en wethouders besluit je samen. Ik wil dit eigenlijk niet ook via de media spelen, maar ik ben verbaasd over deze open brief’’, vult wethouder De Jonge aan. ,,Als college baseer je je niet alleen op vertrouwen, maar ben je scherp op elkaar en besluit je vervolgens gezamenlijk. Alle informatie is altijd via het hele college gegaan en dus ook langs Rene Sueters en Coby Pennings.’’

Rekenkameronderzoek

Uit het rekenkameronderzoek blijkt zelfs dat informatie over de naderende verslechterde financiële situatie al eerder bij Sueters en Pennings bekend had kunnen zijn. Volgens de rekenkamer was er in september 2017 al een melding bij het college bekend van een tegenvallende voorlopige tussenrapportage van de inmiddels opgeheven sociale dienst Het Plein. Met de raad werd de verslechterde financiële situatie uiteindelijk pas gedeeld in het voorjaar van 2018.

Informatie die volgens het rekenkameronderzoek voor het college bekend geacht mag worden omdat wethouders zitting hadden in het algemeen bestuur van Het Plein. Sueters was één van die wethouders en Pennings was plaatsvervangend bestuurslid. Dit staat haaks op de uitspraken van Sueters en Pennings in de open brief. Waarin de voormalig wethouders stellen dat ze de financiële tegenvallers niet zagen aankomen en negatief verrast werden.