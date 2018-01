Voedselbank Zutphen verhuist naar De Mars

Handtekeningen zijn er nog niet gezet, maar het bestuur van voedselbank De Eetketen heeft een principekeuze gemaakt en de gemeente is bereid de volledige huurkosten te vergoeden vanuit het armoedebudget dat bij sociale dienst Het Plein is ondergebracht. “We zijn er erg blij mee”, reageert vice-voorzitter en penningmeester Ernst van der Vlist van de voedselbank. “Het gaat om 1000 vierkante meter en dat is ook wel wat we zochten.” Het huidige onderkomen aan de Groenmarkt was met 700 vierkante meter enigszins krap.

Hoofdreden voor de verhuizing is echter de aankondiging van eigenaar Peters afgelopen zomer dat hij het voormalige Aldi-pand waar de voedselbank nu nog is gevestigd weer commercieel wil gaan exploiteren. De voedselbank kreeg al jarenlang vrijwel gratis onderdak op die plek. Het voedselbankbestuur vreesde door de aankondiging van de pandeigenaar dat de voedselbank wellicht dakloos zou raken, maar die situatie is nu dus voorkomen.

Eisen

De gemeente kondigde eerder al aan de voedselbank te willen helpen bij de zoektocht naar een nieuw onderkomen. Daarop werden de afgelopen periode verschillende locaties beoordeeld op geschiktheid. De komende tijd moeten er nog enkele aanpassingen aan het pand aan de Gerritsenweg worden gedaan om aan alle eisen te kunnen voldoen, meldt Van der Vlist. “We moeten eenmalige verhuiskosten maken en onder anderen een kantine en toiletten inbouwen. We zoeken nog naar sponsoren die daar aan willen bijdragen.”

Giften