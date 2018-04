Voertuigen in beslag genomen en aanhoudingen bij controle Zutphen

'Openbaar vervoer voor heel Zutphen'

21 april Het openbaar vervoer in Zutphen, Warnsveld en De Hoven biedt niet overal de dekking die inwoners wensen. Met die behoefte in het achterhoofd roepen BewustZW, GroenLinks, PvdA, VVD en de Stadspartij het college van Zutphen op een onderzoek in te stellen voor extra kleinschalig elektrisch openbaar vervoer. De vijf partijen hebben met 15 van de 29 zetels een meerderheid en dienen het voorstel maandagavond in een motie in bij de gemeenteraadsvergadering.