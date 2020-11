Voetbalagent Mutlu uit Zutphen belde recent nog met Maradona: ‘Ik voel mij niet goed, riep-ie’

Zaakwaarnemer Atalay Mutlu – opgegroeid in Zutphen, wonend in Arnhem – belde in augustus nog met Diego Maradona. De voetbalgod die vandaag overleden is. In 2017 maakte Mutlu wekenlang Pluisje mee in het Brabantse Mierlo. Waar Diego als trainer met zijn FC Fujairah op trainingsstage was. ,,Hij pingelde nog, verstopte je bestek en was dol op Heineken.’’

De internationale zaakwaarnemer Mutlu haalt diep adem. ,,Pfff’’, zijn zucht daarna heeft bijna de diepte van een echoput.

,,Dit is wel even klote man...’’ Een paar minuten weten we in Nederland dat Diego Armando Maradona dood is. ,,Een stukje in jou als voetbaldier, een stukje absolute voetbalschoonheid, sterft nu ook. De allergrootste voetbalster die ooit bestaan heeft, is niet meer.’’

Deze zomer had de Zutphenaar nog veel contact met Maradona. ,,Een Turkse club uit de hoogste divisie wilde hem hebben als trainer. Zij vroegen aan mij, omdat ik Diego goed kende, om hem te polsen.’’

Volledig scherm Zaakwaarnemer Atalay Mutlu sprak Maradona recent nog. © Rob Voss

Ik voel mij niet lekker

Diego dacht erover na. ,,Over randzaken sprak ik met zijn assistenten. Voor absolute besluiten belde hij keurig zelf. Hij bedankte netjes, voor de Turkse job. ‘Ik voel mij niet lekker’, vertelde hij al. Hij zat met zijn gezondheid. ‘Ik hoop dat ik snel beter ben en dat ik volgend jaar deze uitdaging oppak’, ging Diego verder. Het laatste belletje met hem was in augustus.’’

Maradona, het mirakel in Mierlo

2017 was een memorabel jaar voor Mutlu. Maradona trainde FC Fujairah, een club uit de Verenigde Arabische Emiraten. ,,Ze wilden op trainingskamp naar Nederland. Ik regelde het verblijf en plande oefenwedstrijden. Kortom: ik regelde alles wat Diego wilde. Zo ontstond een band.’’

Amateurclub SV Twello oefende dat jaar, als één van de amateurclubs, tegen Maradona's team in Mierlo. ,,Dat gunde ik die club, ik kende de trainer van Twello.’’

De pers was niet welkom, Diego wilde geen enkele pottenkijker. Het trainingsveld, dat naast een hotel lag, was hermetisch afgesloten. Een verslaggever van de Stentor werd destijds als wisselspeler van Twello in een spelersbus meegesmokkeld naar binnen, voor verslag. ,,Zo zie je. Iedereen gunde het elkaar die weken om een glimp van Diego op te vangen.’’

Maradona kon nurks zijn. Wilde niet met iedereen op de foto. ,,Die karaktertrek is ontstaan in die gekke tijd in Italië, waar-ie werkelijk belaagd werd iedere dag. Als mensen op hem afspringen, aandringen... Dan was-ie heel arrogant. Maar na het duel ging hij met alle spelers op de foto. Nam hij de tijd.’’

Volledig scherm Ook Gullit (links) zag Maradona in zijn korte tijd in Mierlo. © Pim Ras Fotografie

Dansen en drinken

Na achten op het trainingskamp werd het bal. ,,Dan ging-ie grappen maken. Als er nog gegeten moest worden en je ging naar het buffet, dan kwam je soms terug en was je bestek weg. Je keek om je heen en dan zag je Diego, eerst strak gezicht, dan breedlachend, dan bulderend. Had-ie je bestek verstopt.’’

De Stentor-journalist en bestuursleden van SV Twello spotten Maradona na het duel, in de hotellobby. Achter een ronde tafel bomvol met half leeggedronken bierfluitjes. ,,Het is knap dat jullie dat zagen. Zulke momenten probeerde ik af te schermen, háhá. Diego was uiteraard wel echt van de drugs af, hij gebruikte ooit natuurlijk. Maar bierdrinken deed-ie nog wel steeds. Hij was gek van Heineken. Het bier moest vers zijn, werd het een beetje lauw, dan liet-ie het staan. Zo raakten die tafels snel vol.’’

Meestal na de tweede training begon het drinken. ,,Iedere dag wel, eigenlijk. Na een uurtje of acht. Máár tussen trainingen door dronk hij nooit hoor.’’

Met de dagen in Mierlo ging een droom voor Mutlu in vervulling. ,,Ik heb altijd gezegd: voordat ik doodga wil ik hem twee minuten spreken. Ik heb hem in Mierlo twintig dagen bij mij gehad, dag en nacht, de beste voetballer ooit.’’

SV Twello en de reis naar Pluisje Maradona stond op 21 augustus 2017 als trainer van het team FC Fujairah langs de lijn tegen SV Twello. De voetballers uit de Verenigde Arabische Emiraten kwamen naar Mierlo voor een oefenwedstrijd tijdens hun trainingskamp in Nederland. Spits Nicky Eekhuis weet het nog goed. ,,Hij kwam pas vlak voor de start van de wedstrijd op het veld. Hij liep slecht, dat zagen we wel. Voor ons was het heel bijzonder om met die oude legende op het veld te staan.’’