Voetbalclub Be Quick Zutphen hoopvol over voortbestaan na ‘cruciale avond’

In een vol clubhuis liet het bestuur van Be Quick Zutphen dit weekend een duidelijke noodkreet horen: voor de zomer moeten verschillende functies zijn ingevuld, anders houdt de club op te bestaan.

De oproep was niet aan dovemansoren gericht, het bestuur is hoopvol.

Het bestuur eist dat er voor de algemene ledenvergadering (ALV) in juni zeker twee bestuursleden bij moeten komen en dat commissies dan volledig bezet moeten zijn. Als dat niet lukt, vraagt het bestuur opheffing aan. Zover lijkt het echter niet te komen, zegt voorzitter Jeroen Bloemenkamp.

De schouders eronder

,,Ik voel veel betrokkenheid. Ik had gerekend op 50 leden, maar het waren er dik 75. Iedereen was geschrokken van het bericht in de nieuwsbrief, dat opheffing een serieuze optie is. Ik voelde saamhorigheid en heb niemand gehoord die zegt: ‘Laat maar’. We zetten de schouders eronder. We zijn een gezonde vereniging met genoeg mensen. Iedereen was doordrongen van de noodzaak.’’

In de kantine op sportpark Zuidveen werd vrijdagavond een werkgroep opgericht die de komende tijd potentiële vrijwilligers gaat benaderen. Tien leden staken vrijdagavond al hun hand op om zich daarvoor in te spannen. Bloemenkamp: ,,De hoop en verwachting op betere tijden heb ik altijd gehad. Maar ik ben nu nog positiever gestemd. Er zijn al mensen die gevraagd hebben wat de inhoud is van een bestuursfunctie.’’

Bergafwaarts

Het eerste team van Be Quick zakte de afgelopen tien jaar af naar de bodem van het amateurvoetbal. De zondagtak van de vereniging is al opgeheven. Het einde van Be Quick zou ook het einde betekenen van voetbal in een groot deel van Zutphen. In 2012 werd ook het naastgelegen Zutphania opgeheven. Een teruglopend ledenaantal zorgde ervoor dat die club de veldhuur nauwelijks nog kon opbrengen.