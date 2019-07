Volgend jaar ‘inspiratiepunten’ in VVV-kantoren van Zutphen en Lochem

De kans is groot dat Lochem en Zutphen voor aanvang van het toeristische seizoen 2020 beschikken over een zogenaamd inspiratiepunt. Dit is een initiatief van de Stichting Achterhoek Toerisme. Deze inspiratiepunten worden ondergebracht in bestaande VVV-kantoren.