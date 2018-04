Volgend jaar zomer snel internet in buitengebied Lochem en Zutphen

Update Liander dicht gaslek in Warnsveld

29 april Vier medewerkers van energienetbeheerder Liander zijn zondagochtend in de regen bezig met het dichten van een gaslek in de Oranjelaan in Warnsveld. De weg is voor doorgaand verkeer afgesloten tussen de Prunuslaan en de Bieshorstlaan. Ter hoogte van de zijstraat Hellenlaan is de weg opengebroken.