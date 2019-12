Voor Domien Ettema (86), misschien wel de oudste klusjesman van Zutphen, zit het er bijna op

Zwolle beste deelauto-stad in het oosten

Wie in Oost-Nederland een deelauto wil gebruiken, heeft de beste kans op succes in Zwolle. Daar staan voor elke 10.000 inwoners 47 deelauto's klaar. In de plattelandsgemeenten in deze regio zijn dat er meestal minder dan tien voor evenveel bewoners.