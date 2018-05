Voor Harry kan de vlag nog niet uit, geen nationale driekleur in top Zutphense Wijnhuistoren

Tactus presen­teert virtuele tour door versla­vings­kli­niek in Zutphen

2 mei Bang voor opname in de behandelkliniek om verslaving aan te pakken? Om te zorgen dat mensen sneller hulp zoeken, is vanuit de luie stoel al een virtuele tour mogelijk door klinieken van Tactus Verslavingszorg. Dat kan binnenkort in de kliniek in Zutphen aan de Piet Heinstraat 27 en nu al in Rekken.