Voor omkoping vervolgde OM-medewerker uit Zutphen voelt zich als paria behandeld

Een 55-jarige ontslagen medewerker van het OM-Oost Nederland voelt zich slecht en onjuist behandeld. Dat verklaarde hij vrijdag in de rechtbank in Utrecht. Daar diende de zaak tegen de Zutphenaar en een een luitenant van de marechaussee vanwege omkoping.

De Zutphenaar werd na 32 jaar trouwe dienst bij politie en parket ontslagen. Er kwam 3 jaar geleden een tip binnen dat de twee mannen elkaar opdrachten zouden toespelen. De rijksrecherche begon daarop een onderzoek.

De luitenant kon opdrachten voor trainingen uitschrijven voor de marechaussee. De Zutphenaar was een OM- medewerker die ook trainingen gaf en zelf een trainingsbureau was begonnen. Die trainingen over financieel rechercheren waren zo goed dat er veel vraag kwam. De luitenant gaf eerst ook training, dat werd verboden. Daarna bleek hij op de post te zitten waar hij beslissingen nam over de trainingen. De luitenant kreeg in het jaar 2014 4500 euro van de Zutphenaar voor ‘ontwikkelingswerkzaamheden’.

26 ordners

Er volgde een groot onderzoek van de rijksrecherche. Dat leverde 26 ordners op die vol staan met mailtjes en telefoongesprekken die volgens het OM voldoende bewijs voor omkoping opleveren. Via de luitenant wist de Zutphenaar precies hoe hoog het bedrag was dat de marechaussee beschikbaar had. Ook mocht hij concurrenten aandragen om de aanbesteding een normaal gezicht te geven

‘Dat is toch merkwaardig, dat u concurrenten aandraagt die zullen dan minder goed zijn”, zei de voorzitter van de rechtbank tegen de verdachte. Volgens de Zutphenaar legt het OM het allemaal verkeerd uit. Hij had geen kwaad in de zin. Zijn leven is kapot gemaakt. Hij leeft met zijn vrouw al drie jaar in een hel. Hij voelt zich als een paria behandeld. Zijn collega’s van het parket Oost Nederland heeft hij bijvoorbeeld nooit meer gezien.