‘Voor ons had Warnsveld gewoon 75 jaar het warmterecord’

Oud-eigenaren hotel De Gravin van Vorden beginnen bistro in Zutphen

5 augustus Grandcafé De Berkelpoort in Zutphen stopt er na een kleine drie jaar mee en krijgt nieuwe uitbaters. Rob Staphorst en Janneke Veldt uit Vorden gaan medio september in het pand aan de Nieuwstad een nieuwe zaak beginnen: Bistro Marseille. De Staphorsts runden zes jaar lang hotel De Gravin van Vorden en waren daarvoor als horeca-ondernemer actief in Amsterdam (negen jaar lang) en Zuid-Frankrijk.