Voorbereidingen aanleg rondweg De Hoven in Zutphen op gang

De voorbereidingen voor de aanleg van de rondweg (N345) om de wijk De Hoven in Zutphen komen flink op stoom. In het voorjaar wordt gestart met enkele onderzoeken naar de draagkracht van de grond, archeologie, niet-gesprongen explosieven en flora en fauna, meldt de provincie.

Doorgaand verkeer over de provinciale weg tussen Zutphen en Apeldoorn rijdt nu nog door De Hoven, de rondweg moet daar verandering in brengen. Oplevering van de weg wordt op z’n vroegst in het najaar van 2019 verwacht, met een uitloop tot 2020.

Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gevochten in het gebied wordt onderzocht of er nog bommen, munitie en andere explosieven uit die periode in de grond zitten. In de omgeving van Zutphen is bovendien een grote kans op het aantreffen van prehistorische nederzettingen, meldt de provincie. Daarom wordt een zogeheten proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te kijken of er archeologisch interessante voorwerpen in de grond zitten. Als dat het geval is volgen daarna eventueel archeologische opgravingen. Een derde onderzoek moet uitwijzen of de grond voldoende draagkracht heeft om de nieuwe rondweg op aan te leggen. Als dat niet zo blijkt te zijn gaat er grond worden aangebracht om de ondergrond te laten inklinken.

Begin december werd al een enorme tunnelbak onder de spoorlijn tussen Zutphen en Dieren op z’n plek gereden. De afgelopen weken is daarvan de ondervloer gestort. Aannemer Onderspoor is nu gestart met het aanleggen van de toeritten. Rond de zomervakantie is de onderdoorgang klaar.

Grondeigenaren