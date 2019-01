Voorleesdagen gestart in Gorssel: meeleven met Harry de verdwaalde kater

De Nationale Voorleesdagen trekken in de ene plaats veel meer publiek dan in de andere. In Gorssel is het bijna een privévoorstelling voor twee zeer aandachtige jonge toeschouwers.

'Goeiemiddag allemaal!'', zingen Maja Elzinga en Monique van Capelleveen woensdagmiddag in de bibliotheek van Gorssel, waarbij Monique bovendien de gitaar hanteert.

Belangstelling

Allemaal? Dat is een hele eer voor de driejarige Rosalie ('volgende maand wordt ze vier'), haar moeder Annefleur, oma Ineke Casander en nog één bezoekster ('ben ook een oma'). Zij zijn de enigen die belangstelling hebben voor het programma van Maja en Monique in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

O, wacht eens even, nog een jonge verhalenliefhebster is in aantocht. Ze moet even nadenken, maar dan komt ze erbij zitten, op de schoot van moeder Mieke Dekker: Floortje, over twee maanden vier.

Nu gaan we echt beginnen.

Toen er om twee uur, de officiële aanvangstijd, nog niemand was, gingen Maja en Monique bepaald niet zorgelijk zitten kijken. ,,We doen dit elk jaar en bijna overal is het druk, later vanmiddag in Lochem ongetwijfeld ook weer. In Gorssel weet je het van tevoren nooit'', zegt Maja. ,,Geen idee hoe dat komt, maar ons maakt het niet uit. Tientallen kinderen, één of twee kinderen: we geven alles.''

Daar hebben Rosalie en Floortje mooi geluk bij. Ze doen allebei volop mee, hangen attributen tegen het witte doek achter de twee vertellers. Het verhaal, dat dezer dagen overal in den lande wordt voorgelezen, gaat over huiskater Harry, die nooit buiten komt totdat de vlinder Vera hem dan eindelijk een keer zover krijgt.

Harry verdwaalt prompt en kan zijn huis niet meer vinden. Hij ziet allemaal andere woningen: een slakkenhuis, een vogelnest, een hondenhok, een vuilnisemmer. De aandachtig meelevende jeugdige toeschouwers hebben meteen door dat die voor een kater niet zo geschikt zijn. ,,Dat is voor een slak!'', roept Rosalie. En Floortje roept: ,,Dat is een pullebak! Dat is koud!'' Een pullebak zonder r... nee, zeker geen huis voor een kat.

En wat is dit? ,,Een buddleja'', zegt Ineke Casander. ,,Daar houden vlinders van.'' Dat weet oma dan weer... Harry vindt zijn speelkameraad Vera terug en uiteindelijk ook zijn echte huis.

Meer voor kleuters

,,We hebben wel wat aanpassingen gedaan, dit boek is eigenlijk meer voor kleuters dan peuters'', zegt Maja. ,,Kijk maar'', wijst ze, terwijl ze een pagina in Een huis voor Harry van Leo Timmers openslaat. ,,Deze afbeelding is veel te donker.''

De korte voorstelling, met nog een paar liedjes erin, van het Zutphens-Warnsveldse duo is daarentegen vrolijk en lichtvoetig. ,,Zo, we gaan weer'', zegt moeder Annefleur tegen haar dochter. Zij wonen in Deventer, oma in Gorssel, waar ze vrijwilliger is bij de bibliotheek. Aha, vandaar dit bezoekje! Floortje zegt: ,,Wij gaan nog niet naar huis, we moeten nog een boekje uitzoeken.'' Zij en haar moeder zijn vaak te vinden in deze bibliotheek.