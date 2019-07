Voorlopig bouwstop in Zutphense wijk De Hoven door stikstofuitspraak

Er komen voorlopig geen woningen bij in de Zutphense woonwijk De Hoven. Het gebieden ten noorden van de Weg naar Voorst was aangewezen voor mogelijke woningbouw. Door een recente uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot is het de vraag of hier de komende jaren ook daadwerkelijk gebouwd mag worden.