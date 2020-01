Voorlopig geen post bij appartementen in Zutphen nadat brievenbussen door vuurwerk zijn opgeblazen

trainerscarrousel Aaroub gooit handdoek in de ring bij Be Quick Zutphen

5 januari Het ongelukkige huwelijk tussen Be Quick Zutphen en trainer Yoes Aaroub is ten einde. De trainer heeft besloten om de handdoek in de ring te gooien. Be Quick stond na één seizoenshelft onder leiding van Aaroub stijf onderaan in de tweede klasse G. De Zutphenaren wisten geen enkel punt te halen in de competitie.