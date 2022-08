Voorlopig niet zonnen en borrelen aan de IJssel bij Zutphen, plan voor stadsstrand valt in het water

Met een vriendin bezocht Irene Kleinrensink ruim een jaar geleden geleden het toen net aangelegde stadsstrand in Deventer. Een horecagelegenheid in de uiterwaarden, met uitzicht op de skyline van de stad. Als het daar kan en in steden als Doetinchem en Nijmegen, dan zou dat ook in Zutphen moeten kunnen, concludeerde het GroenLinks-raadslid. Kleinrensink trok de stoute schoenen aan en werkte aan een plan voor zo’n plek in Zutphen. Tevergeefs. Een Zutphens stadsstrand is nog ver weg.