Voormalig sinterklaas analyseert intocht Zutphen: ‘Ook hier is zwarte piet niet onschuldig’

video Hoe geliefd Kerkpad in Zutphen verwordt tot splijtzwam tussen wandelaars, fietsers en een boer

12:41 Een rustig wandelpad dwars door de weilanden langs stallen en bosjes. Het Kerkpad in Zutphen is een geliefd onderdeel van vele wandelroutes. De rust op het pad is verdwenen, nu fietsers en wandelaars lijnrecht tegenover een naastgelegen boer staan.