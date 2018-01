Voorstel huishoudelijke hulp in Zutphen wordt aangepast

Het voorstel om de huishoudelijke hulp in een stichting onder te brengen wordt aangepast. Dat is de uitkomst van een eerste overleg binnen het college van burgemeester en wethouders van Zutphen, nadat vorige week onenigheid ontstond.

De wethouders Oege Bosch (VVD), René Sueters (Burgerbelang) en Coby Pennings (CDA) trokken hun steun in voor het plan, dat eigenlijk onder verantwoordelijkheid van Groenlinks-wethouder Patricia Withagen aanstaande maandag in stemming gebracht zou worden. Op welke manier het voorstel wordt aangepast is nog onbekend, maar de komende week wordt aan een aanvulling gewerkt waarover het college naar verwachting volgende week een besluit neemt.

Compromis

De aanvulling van het voorstel lijkt er op te duiden dat een compromis in de maak is over de toekomst van de huishoudelijke hulp. Daar wordt in Zutphen al lange tijd over gesproken, omdat in het verleden zorgaanbieders failliet gingen en hulpen en cliënten met veel onzekerheid te maken hadden.

Quasi-inbesteden

Zutphen leek als eerste gemeente in Nederland te kiezen voor het oprichten van een stichting waaraan via zogeheten quasi-inbesteden, een manier van opdrachten vergeven, rechtstreeks en langdurig opdrachten kunnen worden gegund. De afgelopen tijd lagen meer opties op tafel. Ook de oprichting van werknemerscoöperaties en experimenten binnen het bestaande systeem met aanbestedingen aan commerciële zorgaanbieders zijn onderzocht.

Opties