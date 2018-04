Voortbestaan Zutphens project Buddy to Buddy in gevaar

Vrijwilligers

Buddy to Buddy is een vrijwilligersinitiatief waarbij vluchtelingen worden gekoppeld aan Zutphenaren als buddy’s. Op die manier is het de bedoeling het sociale isolement van asielzoekers te doorbreken en de betrokkenheid van Zutphense inwoners bij de opvang van vluchtelingen te vergroten. Sinds de ingebruikname in 2016 van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen werden via Buddy to Buddy 248 nieuwkomers gematcht. Inmiddels kreeg het initiatief ook al navolging in Breda en Utrecht.