Voortvluchtige Apeldoorner (44) opgepakt in zijn geboortestad Zutphen: hop, terug de cel in

Ten Brinke en zijn collega’s lazen in de politiesystemen dat de Apeldoorner de plaat had weten te poetsen - op welke manier en onder welke omstandigheden is niet bekendgemaakt. Maar de Apeldoorner had meerdere jaren celstraf opgelegd gekregen voor een ‘zeer ernstig geweldsdelict’, vertelt Ten Brinke. ,,En ik denk niet dat het om een prison break gaat.’’

Binnen

,,We zijn een beetje gaan speuren waar hij zou kunnen zitten. In onder meer politiesystemen en open bronnen op internet. We kwamen uit bij een adresje.’’ Daarna was het zaak ‘...even te zorgen dat we de bevestiging hadden dat-ie binnenzat’.