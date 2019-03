Vorden krijgt met Coop volgend jaar derde supermarkt

Zutphenaar Krijn Mout neemt Statenzetel Forum later in

29 maart Krijn Mout uit Zutphen wordt in april geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten voor Forum voor Democratie in Gelderland. Mout kon vanwege zijn werk afgelopen donderdag niet aanwezig zijn bij de installatie van nieuwe Statenleden in Arnhem. Hij komt alsnog in de Staten omdat twee Forum-kandidaten hun zetels niet konden aanvaarden.