Vordense advocaat Petra wordt soort 'rijdende raadsvrouw'

Op zoek naar bewijs dat opa en oma 'goede' Duitsers waren in Zutphen

7:00 De geboren Zutphense Christ'l Dullaert zoekt het bewijs voor de nobele inborst van haar Duitse grootouders. Opa Hein en oma Mieneke van Beek waren volgens de overlevering 'goede Duitsers' tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij runden in de oorlogsjaren aan de Zutphense Houtmarkt café de Negro, nadat zij in 1938 het Duitse Emmerich waren ontvlucht. Want de Van Beeks verzetten zich in woord en daad tegen de nazi's en waren hun leven in hun vaderland niet langer zeker.