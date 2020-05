Vordense Ilse Bennink luidt de noodklok in Nepal: ‘Bevolking wanhopig door corona-lockdown’

Binnen­stads­be­wo­ners Zutphen hopen dat coronacri­sis leidt tot bezinning: ‘Neem ons serieus en maak de terrassen niet nóg groter’

8:54 De coronacrisis treft ook de evenementen in de binnenstad van Zutphen in het hart. De evenementenagenda is tot 1 september leeg geveegd. Hoe ervaren kritische binnenstadsbewoners dat, die zich in het (recente) verleden regelmatig hebben beklaagd over overlast in het centrum van Zutphen?