Vordense vuurbestrijders toe aan verversing

Het Vordense brandweerkorps voldoet met 24 leden (22 mannen, 2 vrouwen) aan de minimaal vereiste grootte. Toch kan korpscommandant Bennie Hekkelman niet tevreden achterover leunen.

Vijf van zijn brandweerlieden zijn de 55 jaar gepasseerd. Er is derhalve behoefte aan - jonge(re) - aanwas. Een informatiebijeenkomst (16.00-21.00 uur) in de Vordense brandweerkazerne moet maandag 6 november potentiële spuitgasten in de leeftijdscategorie 18-45 jaar opleveren. ,,Vier erbij, dat zou ideaal zijn'', zegt Hekkelman.

Om meer helpende handjes te krijgen, werd naar alle inwoners van Vorden, Kranenburg, Vierakker en Wichmond een uitnodiging gestuurd voor de infobijeenkomst. Vier jaar geleden ondernam het Vordense brandweerkorps ook al eens zo'n actie. Met succes: er meldden zich destijds vijf nieuwe brandweerlieden aan.

Vooruitzien

Het is nu weer tijd voor het motto 'regeren is vooruitzien': frisse vrijwillige brandweerlieden zijn gewenst in Vorden en omgeving. Hekkelman: ,,De scholing, de oefeningen en de uitruk worden vergoed. En wij zorgen voor een goede verzekering. Veel mensen verkijken zich op ons ambt. Het duurt zeker twee jaar voordat een brandweerman of -vrouw zelfstandig inzetbaar is.''

En velen hebben een vertekend beeld van brandweerlieden, zegt Hekkelman. ,,De gedachte dat we allemaal 24/7 beschikbaar moeten zijn, is verkeerd. Wij werken in wekelijkse ploegendiensten, met groepen van acht personen. Een ploeg is direct inzetbaar, een tweede ploeg is reserve en stand-by en de derde ploeg is vrij. Bij een brand of een ander incident worden zestien brandweerlieden gealarmeerd en daaruit maken we een selectie van zes. Dat aantal is vereist bij een uitruk.''

Brede werving

De ledenwerving is bewust zo breed mogelijk gehouden. Hekkelman: ,,In bijvoorbeeld Vierakker en Wichmond wonen best veel mensen die een baan in Vorden hebben. Zulke mensen kunnen wij prima gebruiken bij de brandweer. Al zullen wij hun werkgevers natuurlijk niet te zwaar gaan belasten. Als die mensen een keer overdag moeten uitrukken, hóéven ze de klus niet helemaal af te maken. Als die lang duurt, komt er vervanging vanuit Zutphen of Doetinchem. Die grotere plaatsen hebben een beroepskorps.''