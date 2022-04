Vorige week kwam koningin Máxima er nog langs, nu trekt Zutphen de portemonnee als redding

Bij Ixta Noa werken opgeleide vrijwilligers die zelf een psychisch ontwrichtende periode in hun leven hebben doorgemaakt. Hun ervaring met het herstel hiervan zetten zij in om anderen te helpen. De organisatie begon jaren geleden in Zutphen, maar heeft ondertussen vestigingen in heel het land. Andere vestigingen die de afgelopen jaren de tekorten voor de vestiging in Zutphen moesten aanvullen.