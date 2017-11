De familie Voskamp had in betere tijden winkels in dierbenodigdheden in Brummen, Dieren en Warnsveld. De zaak in Brummen sloot in 2010 en in november 2013 viel het doek voor de winkel in Dieren. ,,Daar was ooit voor 30.000 euro aan producten gestolen en die diefstal heeft er flink ingehakt'', zegt curator mr. Frank van Aanhold. Hij sluit een doorstart van de onlangs gesloten winkel in Warnsveld uit.