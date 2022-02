Vraagtekens bij politiek omdat Zutphen meer dan drie ton uittrekt om cello-opleiding op hbo-niveau op te zetten

Referendum over grijze container in Zutphen van de baan: ‘Vind het geen verkie­zings­keu­tel’

De gemeenteraad in Zutphen heeft de hete aardappel over het afschaffen van de grijze container over de verkiezingen heengeschoven. Nu een besluit is uitgesteld, heeft de SP Zutphen geen munitie meer voor een referendum tijdens de verkiezingen en ziet ook in een later stadium af van zo’n volkspeiling over de grijze kliko.

